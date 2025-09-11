Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 18χρονου – Είχαν βιντεοσκοπήσει την επίθεση

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου το μεσημέρι της Τρίτης 9/9 στην Ηλιούπολη τέσσερις ανήλικοι (δύο άνδρες και δύο γυναίκες), ηλικίας 15 και 16 ετών, για τον άγριο ξυλοδαρμό του 18χρονου το βράδυ της Δευτέρας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανωτέρω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας 8/9 σε πλατεία της Ηλιούπολης, όταν οι τέσσερις κατηγορούμενοι μαζί με ακόμα δύο άτομα, πλησίασαν τον 18χρονο, ο οποίος συνομιλούσε με τρεις ανήλικες, με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών.

Αρχικά μία εκ των κατηγορουμένων τον χαστούκισε. Στη συνέχεια, ο 15χρονος και ο 16χρονος, τον γρονθοκόπησαν χτυπώντας τον σε πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πτώση του στο έδαφος, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.

Μάλιστα, καθ’ όλη τη διάρκεια, οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση, ενώ έβριζαν τον 18χρονο και τις τρεις ανήλικες που βρίσκονταν στο σημείο μαζί του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους τέσσερις κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ κατέσχεσαν και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.