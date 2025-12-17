Πετράλωνα: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

Ένας 13χρονος εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στα Πετράλωνα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» σήμανε συναγερμό.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (16/12) ο ανήλικος Μοράντ Σαμαράι (Morad Samarai) 13 ετών, με καταγωγή από το Ιράκ εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα Αττικής.

Σήμερα, Τετάρτη (17/12), το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, διότι μπορεί να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app