Πέθανε ο Παύλος Κουρτίδης – “Ακάματος εργάτης του θεάτρου, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης”

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας το πρωί της Δευτέρας 22/6.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Μπιμπίλας γράφει πως “με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι απεχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται. Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας”.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Παύλος Κουρτίδης ήταν “Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι… Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του. Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…”.

Δείτε την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

Ο Παύλος Κουρτίδης ήταν Έλληνας ηθοποιός και χορογράφος, που είχε γεννηθεί στο Βούπερταλ της Γερμανίας και είχε μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη.

Η καταγωγή του ήταν από την Ποντοηράκλεια του Δήμου Παιονίας και είχε σπουδάει στο “Arts Ed London Schools”.

Ο ίδιος ίδρυσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, το Θεάτρου ΠΚ (2009-2021), ενώ τα τελευταία 20 χρόνια δίδασκε προσέγγιση ρόλου, κινησιολογία και αυτοσχεδιασμό σε ηθοποιούς και χορευτές.

Ο Παύλος Κουρτίδης είχε συμμετάσχει στην ταινία «Καποδίστριας» και στις τηλεοπτικές σειρές «Ηλέκτρα», στο «Κόκκινο Ποτάμι», καθώς και στις «Άγριες Μέλισσες».