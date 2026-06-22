Παύλος Κουρτίδης: Σε ποιες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές είχε παίξει ο ηθοποιός

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος από την είδηση ότι πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, με συμμετοχή σε πολλές ταινίες και σειρές.

Το δυσάρεστο γεγονός έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook: «Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι απεχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται. Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Παύλος Κουρτίδης ήταν “Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι… Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του. Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…».

Ο Παύλος Κουρτίδης είχε γεννηθεί στο Βούπερταλ της Γερμανίας, είχε μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και ήταν ηθοποιός και χορογράφος.

Καταγόταν από την Ποντοηράκλεια του Δήμου Παιονίας και είχε σπουδάει στο Arts Ed London Schools, ενώ είχε ιδρύσει το Θεάτρου ΠΚ (2009-2021).

Επίσης, τα τελευταία 20 χρόνια δίδασκε προσέγγιση ρόλου, κινησιολογία και αυτοσχεδιασμό σε ηθοποιούς και χορευτές και ήταν και αφηγητής βιβλίων στο www.bookvoice.gr.

Ο Παύλος Κουρτίδης είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις ταινίες «Καποδίστριας» και «Άνθρωπος του Θεού» και στις τηλεοπτικές σειρές «Ηλέκτρα», στο «Κόκκινο Ποτάμι», καθώς και στις «Άγριες Μέλισσες», «IQ160» κ.ά.