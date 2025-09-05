Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης, σπουδαίος μελετητής του Ελευθέριου Βενιζέλου – Το αντίο του πρωθυπουργού

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Παπαδάκης, διετέλεσε γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος και ξεχώριζε ως αρθρογράφος, επιμελητής εκδόσεων και συγγραφέας σημαντικών μελετών για το Κυπριακό, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, καθώς και για την πορεία, το έργο και την πολιτική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου.



Άφησε πίσω του πλούσιο έργο που αποτελεί πολύτιμη πηγή για ερευνητές και επιστήμονες και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Κρήτης, ιδιαίτερα των Χανίων. Το πολυσχιδές έργο του περιλαμβάνει άρθρα, επιμέλειες εκδόσεων και μελέτες, με κορυφαίο πόνημα τη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Παπαδάκη, τον σπουδαίο ερευνητή και μελετητή του έργου του Ελευθέριου Βενιζέλου, επισημαίνοντας την πολύτιμη συμβολή του στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την καθοδήγηση της νέας γενιάς επιστημόνων.

