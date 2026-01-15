Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε, πριγκίπισσα Ειρήνη απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο βασιλιάς και η βασίλισσα και η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ., σήμερα, στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Princess Irene passed away at 11.40am today. pic.twitter.com/uiwA1wanKa— ChristinZ (@ChristinsQueens) January 15, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, γεγονός που οδήγησε τη βασίλισσα Σοφία να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να παραμείνει διαρκώς στο πλευρό της.

Η κηδεία της θα γίνει στην Ισπανία και η ταφή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νεκροταφείο στο Τατόι, ανέφερε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Παλάτι της Ισπανίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και η οικογένειά του συγκεντρώθηκε στο Τατόι για το μνημόσυνο, σε μια σεμνή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942 και ήταν η δευτερότοκη κόρη και τριτότοκο τέκνο του Βασιλέως Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης των Ελλήνων.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου. Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο “Αρχαιολογικά ποικίλα”. Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτορα της Ισπανίας, και τα ανίψια της. Για αρκετά χρόνια ζούσε για αρκετό καιρό τον χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της

Δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά, αλλά ήταν πολύ δεμένη με τα αδέλφια της κι έγινε δεύτερη μητέρα για τα ανίψια της, που την αποκαλούσαν «θεία Πέκου» λόγω της μοναδικής της προσωπικότητας.

Η ζωή της ήταν μακριά από πολυτέλειες και με μεγάλη διακριτικότητα, και ήταν αφιερωμένη σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, τους οποίους υπερασπίστηκε σχεδόν όλη της τη ζωή.