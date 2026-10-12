Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε στην ανάρτησή του:

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Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανεμορφο κοριτσι, παλιά Πειραιωτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτακια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στην δεκαετία του 80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από την ζωή μετα απο μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο..Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…