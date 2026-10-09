Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός συγγραφέας και διανοούμενος γ, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό έργο, με μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά και ιστορικές μελέτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συγγραφέας αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν.

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Ο Διονύσης Χαριτόπουλος υπήρξε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, με έντονη σχέση με τον Πειραιά, την ιστορία και την κοινωνική πραγματικότητα.

Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα του συγκαταλέγονται τα «525 τάγμα πεζικού», «Τα παιδιά της Χελιδόνας», «Εκ Πειραιώς» και η ιστορική βιογραφία «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», αφιερωμένη στον Άρη Βελουχιώτη.

Ποιος ήταν ο Διονύσης Χαριτόπουλος

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε το 1947 και μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου πέρασε τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του.

Από μικρή ηλικία εργάστηκε σε χειρωνακτικές δουλειές στο λιμάνι, σε μηχανουργεία και εργοστάσια, αποκτώντας εμπειρίες που επηρέασαν καθοριστικά τη συγγραφική του ταυτότητα.

Επιχείρησε να σπουδάσει στην Αθήνα και στο Λονδίνο, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του, ενώ για αρκετά χρόνια εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης.

Το 1990 αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά τη διαφήμιση και να αφοσιωθεί στη συγγραφή.

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Η σχέση του με τον Πειραιά αποτυπώθηκε σε πολλά από τα βιβλία του, με τις εργατικές γειτονιές, τους ανθρώπους του λιμανιού και τις κοινωνικές αντιθέσεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της γραφής του.

Το βιβλίο για τον Άρη Βελουχιώτη

Ξεχωριστή θέση στη συγγραφική του διαδρομή κατέχει το έργο «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», μια εκτενής ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη.

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Το βιβλίο κυκλοφόρησε αρχικά σε δύο τόμους, το 1997 και το 2001, ενώ το 2003 εκδόθηκε σε ενιαία, οριστική μορφή.

Μέσα από την έρευνά του, ο Χαριτόπουλος επιχείρησε να ανασυνθέσει την προσωπικότητα και τη δράση του Άρη Βελουχιώτη, μιας από τις πλέον συζητημένες μορφές της ελληνικής Αντίστασης.

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Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της συγγραφικής του πορείας.

Τα σημαντικότερα έργα του

Η πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα έγινε το 1976 με τη συλλογή διηγημάτων «Δανεικιά γραβάτα».

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Ακολούθησαν το μυθιστόρημα «525 τάγμα πεζικού» το 1981, «Τα παιδιά της Χελιδόνας» το 1983 και η νουβέλα «Δέσποινα» το 1984.

Στη συνέχεια εξέδωσε, μεταξύ άλλων, τα έργα «Τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι», «Εναντίον του Marlboro» και «Από εδώ πέρασε ο Κιλρόι».

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται επίσης τα θεατρικά «Λίστα γάμου» και «Αυγά μαύρα», καθώς και το δοκίμιο «Εγχειρίδιο βλακείας».

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να γράφει, με βιβλία όπως «Εκ Πειραιώς», «Πειραιώτες», «Σχέσεις», «Έρωτες στη Μεταπολίτευση» και «Οι Άτακτοι».

Από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του ήταν το «Πολλά Μικρά Απλά» το 2024 και «Ο Κόκκινος Καθηγητής» το 2025.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος αφήνει πίσω του μια συγγραφική διαδρομή πέντε δεκαετιών, με έργα που αντλούν υλικό από την ιστορία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας.