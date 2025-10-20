Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Πώς έγινε η δολοφονία του 37χρονου έξω από το κλαμπ – Η μοιραία μαχαιριά στην κοιλιά

Με καταγωγή από τη Βουλγαρία το θύμα

Περιστέρι: Πώς έγινε η δολοφονία του 37χρονου έξω από το κλαμπ – Η μοιραία μαχαιριά στην κοιλιά
DEBATER NEWSROOM

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 37χρονου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10 έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι.

Το θύμα, βουλγαρικής καταγωγής, διασκέδαζε στο νυχτερινό μαγαζί και σύμφωνα με πληροφορίες κάποια στιγμή βγήκε έξω για να μιλήσει με κάποιον, πιθανότατα αφού είχε ειδοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, οι δύο άνδρες καβγάδισαν, με τον έναν να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει σοβαρά τον 37χρονο στην κοιλιά.

Ο 37χρονος Βούλγαρος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ωστόσο, ηγ κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο άνδρας κατέληξε.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ έχουν συγκεντρώσει και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ, αλλά και παρακείμενων καταστημάτων.

Επιπλέον, διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη και εξετάζουν αν το θύμα είχε εμπλοκή σε κάποια ποινική υπόθεση, με ένα από τα επικρατέστερα σενάρια να είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ