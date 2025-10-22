Περιστέρι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 24χρονο που δολοφόνησε τον 37χρονο έξω από κλαμπ

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έναν 37χρονο άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Tο χρονικό της δολοφονίας στο Περιστέρι

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκδίκηση βλέπουν οι αστυνομικές αρχές πίσω από τη δολοφονία του 37χρονου Βούλγαρου έξω από κλαμπ στο Περιστέρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 21/10. Ο δολοφόνος μπήκε στο νυχτερινό μαγαζί και ζήτησε από τον Βούλγαρο να βγει έξω για να του μιλήσει. Όταν βγήκε έξω, δέχθηκε τη μαχαιριά στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να πεθάνει λίγη ώρα αργότερα στο Κρατικό Νίκαιας όπου διακομίσθηκε.