Περιστέρι: 59 τροχονομικές παραβάσεις σε έλεγχο της Τροχαίας – Αφαιρέθηκαν 8 διπλώματα οδήγησης (Εικόνες & Βίντεο)

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, το βράδυ της Παρασκευής (24.10) προχώρησε σε οργανωμένη επιχείρηση στο Περιστέρι με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 87 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας, 13 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 12 οχήματα.