Πένυ Σκάρου: Αναβολή στη δίκη για την υπόθεση βιασμού της τραγουδίστριας – Η νέα ημερομηνία

Η Πένυ Σκάρου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στα δικαστήρια, έτοιμη να ξεκινήσει τον μεγάλο δικαστικό αγώνα για την υπόθεση του βιασμού που κατήγγειλε. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς η δίκη πήρε αναβολή και μετατέθηκε για τον Μάιο του 2026.

Η υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας στις αρχές της εβδομάδας και είχε προκαλέσει σοκ, καθώς η τραγουδίστρια κατήγγειλε έναν 70χρονο άνδρα ότι τη νάρκωσε και τη βίασε πριν από τρία χρόνια. Η τραγική εξέλιξη της κακοποίησης ήταν ότι η Πένυ Σκάρου έμεινε έγκυος από την πράξη αυτή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της τραγουδίστριας, η ίδια διατηρούσε εκείνη την περίοδο σχέση με γυναίκα. Ένας γνωστός της, μεγαλύτερος σε ηλικία, τη νάρκωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το πλέον τραυματικό κομμάτι της αφήγησης είναι ότι η Πένυ Σκάρου δεν είχε αρχικά καθόλου μνήμες από το περιστατικό. Συνειδητοποίησε τι ακριβώς είχε συμβεί μόνο όταν ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος. Το σοκ που υπέστη ήταν τόσο ισχυρό, που την ίδια ημέρα απέβαλε το μωρό που κυοφορούσε.

Μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, η Πένυ Σκάρου δήλωσε: «Δε συζώ με γυναίκα, τότε είχα σχέση με γυναίκα, είμαι bisexual, είχα και πάρα πολλά αγόρια στη ζωή μου. Έχω απογοητευτεί και με τις γυναίκες και με τους άντρες αυτή τη στιγμή».

«Είμαι πολύ στεναχωρημένη και σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, είμαι πιεσμένη γιατί σήμερα το δικαστήριο πήρε αναβολή. Δεν εμφανίστηκε, δεν εμφανίστηκαν ούτε οι μάρτυρες. Αυτό με στεναχωρεί γιατί θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ούτε με έχει προσεγγίσει για να μου δώσει εξηγήσεις και ούτε θέλω κιόλας», τόνισε η τραγουδίστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

