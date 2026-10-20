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LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Την “άκουσα” ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε»

"Τα χρήματα είναι και μία φάση για να καταλάβεις το δικό σου μέγεθος"

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Την “άκουσα” ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε»
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», όπου αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο της κωμωδίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιτυχία και τις οικονομικές απολαβές της δουλειάς του. Ο γνωστός stand-up comedian μίλησε ανοιχτά για τη στάση του απέναντι στα χρήματα, αναγνωρίζοντας πως κάποιες φορές μπορεί να έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομική πλευρά της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Παράλληλα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται την ευθύνη που συνοδεύει τη δημοφιλία του, τονίζοντας ουσιαστικά τη σημασία τού να παραμένει κανείς προσγειωμένος, ανεξάρτητα από την αναγνώριση που λαμβάνει. “Δεν την “άκουσα” με την έννοια ότι κάποιος είμαι, αλλά την “άκουσα” πολλές φορές πιστεύω ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει… Τα πήρα βέβαια. Τα χρήματα είναι και μία φάση για να καταλάβεις το δικό σου μέγεθος σε ένα σύμπαν που είσαι ανύπαρκτος”, εξομολογήθηκε.

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“Όταν ο άλλος έχει πληρώσει για να σε δει η εμπιστοσύνη χτίζεται. “Κάνε μας να γελάσουμε, πληρώσαμε”. Είναι μία νίκη κάθε βράδυ”, ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

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