Καταγγελία στο DEBATER: «Μας είπαν ότι θα δούμε άλλο παιδί» – Χιλιάδες ευρώ για βλαστοκύτταρα σε παιδί με αυτισμό

Μια σοβαρή καταγγελία έφτασε στο DEBATER από γονείς παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού⁠. Όπως υποστηρίζουν, το 2021 οδηγήθηκαν σε διαδικασία με βλαστοκύτταρα για την τότε πεντάχρονη κόρη τους, καταβάλλοντας χιλιάδες ευρώ, αφού τους είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι θα έβλεπαν σημαντική αλλαγή στην ανάπτυξή της. Οι ίδιοι λένε ότι δεν διαπίστωσαν τη βελτίωση που περίμεναν.

«Μας είχαν πει ότι θα βλέπαμε άλλο παιδί ήδη από την τρίτη ή τέταρτη δόση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι γονείς, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τη μαρτυρία τους, τους είχαν ειπωθεί πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν.

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Η επέμβαση τον Οκτώβριο του 2021

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, στις 8 Οκτωβρίου 2021 η κόρη τους υποβλήθηκε σε επέμβαση για τη λήψη κυττάρων από λιπώδη ιστό σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερωθεί πως η διαδικασία θα γινόταν με μέθη, αλλά, όπως λένε, στο παιδί χορηγήθηκε γενική αναισθησία. Ζητούν να αποσαφηνιστούν από τον ιατρικό φάκελο οι ακριβείς πράξεις που πραγματοποιήθηκαν και το περιεχόμενο της ενημέρωσης που είχαν λάβει.

Πέντε χορηγήσεις έως τον Φεβρουάριο του 2023

Όπως περιγράφουν, ακολούθησαν πέντε ενδοφλέβιες χορηγήσεις, από τις 22 Οκτωβρίου 2021 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023. Οι γονείς λένε ότι δεν προχώρησαν σε επόμενη χορήγηση, καθώς δεν έβλεπαν το αποτέλεσμα που περίμεναν.

Σύμφωνα με την καταγγελία τους, κατέβαλαν περίπου 5.000 ευρώ για τη διαδικασία και επιπλέον 1.000 ευρώ σε εταιρεία που, όπως αναφέρουν, μεσολάβησε. Τα ποσά και οι υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν αποτελούν μέρος των στοιχείων που ζητούν να εξεταστούν.

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«Το παιδί μας υπέστη τεράστιο στρες»

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η κόρη τους υπέστη μεγάλη ταλαιπωρία. Αντί για την πρόοδο που ανέμεναν, λένε πως παρατήρησαν στη συνέχεια πισωγύρισμα στην κατάστασή της.

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Η παρατήρηση αυτή είναι μέρος της μαρτυρίας τους. Το εάν υπήρξε μεταβολή στην ανάπτυξη του παιδιού και από τι μπορεί να προκλήθηκε είναι ζητήματα που απαιτούν αξιολόγηση του πλήρους ιατρικού ιστορικού από αρμόδιους ειδικούς.

Όπως αναφέρουν, όταν απευθύνθηκαν αργότερα σε αναπτυξιολόγο και περιέγραψαν τη διαδικασία, εκείνος εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις. «Μας είπε ότι πέσαμε θύμα απάτης», υποστηρίζουν οι γονείς, αποδίδοντας στον γιατρό όσα τους ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη συζήτηση.

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Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Η οικογένεια δηλώνει ότι έχει ζητήσει τα έγγραφα που αφορούν την επέμβαση και τις χορηγήσεις, καθώς και στοιχεία από την εταιρεία με την οποία συναλλάχθηκε. Αναφέρει επίσης ότι διαθέτει φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις που θεωρεί σημαντικά για την υπόθεση.

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«Δεν είμαστε οι μόνοι», λένε οι γονείς, υποστηρίζοντας ότι έχουν έρθει σε επαφή και με άλλες οικογένειες. Δηλώνουν ότι σκοπεύουν να απευθυνθούν στην Εισαγγελία Πειραιά, ζητώντας να διερευνηθούν όσα καταγγέλλουν.

Οι ισχυρισμοί τους δεν συνιστούν διαπιστωμένα πορίσματα σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων ή φορέων. Το DEBATER θα παρακολουθήσει την υπόθεση και θα δημοσιεύσει τη θέση κάθε εμπλεκόμενης πλευράς.

Τι λένε οι αρμόδιοι φορείς για τα βλαστοκύτταρα και τον αυτισμό

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επισημαίνει ότι δεν έχει εγκρίνει προϊόντα βλαστοκυττάρων για την αντιμετώπιση του αυτισμού. Η επισήμανση αφορά το κανονιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ και δεν αποτελεί από μόνη της κρίση για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που περιγράφει η οικογένεια στην Ελλάδα. (fda.gov⁠)

Αυτό που ζητούν οι γονείς είναι να ελεγχθεί τι ακριβώς τους παρουσιάστηκε, ποιες πράξεις έγιναν, τι περιλαμβάνει ο ιατρικός φάκελος και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης και συναίνεσης.