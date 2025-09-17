Πειραιάς: Το Run Greece επιστρέφει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Για δεύτερη φορά η «καρδιά» του αθλητισμού θα χτυπήσει ξανά δυνατά στον Πειραιά, με μια σημαντική αθλητική διοργάνωση, το Run Greece ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025 που επιστρέφει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Το ξεχωριστό αυτό δρομικό διατηρεί τον απογευματινό – βραδινό χαρακτήρα του, προσφέροντας στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, την ευκαιρία, να τρέξουν σε μια όμορφη παραλιακή διαδρομή.

Συγκεκριμένα στο Run Greece Πειραιάς 2025, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αγώνες με αφετηρία και τερματισμό στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη: Αγώνας 10 χλμ., Αγώνας Family Run, Αγώνας 5 χλμ. και δυναμικού βαδίσματος και Αγώνας δρόμου παιδιών Δ-ΣΤ Δημοτικού.

Η μεγάλη διαδρομή των δέκα χιλιομέτρων συνεχίζει παραλιακά στην Ακτή Μουτσοπούλου, ανεβαίνει στην Φρεαττύδος – Σαχτούρη – Ηρώων Πολυτεχνείου με κατεύθυνση προς Δημοτικό Θέατρο μέχρι το ύψος της πλατείας Κοραή και οι αθλητές επιστρέφουν από την ίδια διαδρομή.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά ο Πειραιάς εντάσσεται για δεύτερη φορά στη σειρά αγώνων Run Greece του ΣΕΓΑΣ, έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της χώρας. Πέρυσι, περισσότεροι από 2.000 αθλητές όλων των ηλικιών συμμετείχαν στον αγώνα κατακλύζοντας τους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Η μεγάλη συμμετοχή των δημοτών μας και όχι μόνο, σε αγώνες δρόμου, επιβεβαιώνει την ανάγκη και την επιθυμία που έχουν οι πολίτες για άθληση, αλλά και τη δική μας υποχρέωση να τους την προσφέρουμε σε κάθε ευκαιρία. Η πόλη μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώσει ή να φιλοξενήσει με επιτυχία μεγάλα αθλητικά γεγονότα και όπως πάντα, ο Δήμος Πειραιά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια φιλοξενία του Run Greece.»

Ο κ. Μώραλης επεσήμανε για τον αγώνα πως «αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία να προβάλουμε και να αναδείξουμε τον Πειραιά μας. Οι χιλιάδες δρομείς που αναμένεται να λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μας, τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις ομορφιές της. Κι αυτή η μεγάλη αθλητική διοργάνωση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΕΓΑΣ για τη συνεργασία, ώστε να πραγματοποιηθεί ο αγώνας στον Πειραιά και όλοι μαζί, να δώσουμε γι’ ακόμα μια φορά, ένα ισχυρό μήνυμα για τα οφέλη της άθλησης στη ζωή μας».

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ανέφερε: «Διατηρούμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και πάνω σε αυτή τη βάση “χτίζουμε” και τις υπόλοιπες αθλητικές μας διοργανώσεις. Ο Πειραιάς είναι μια πόλη πυκνοκατοικημένη, με αυξημένες μετακινήσεις και ανάγκες στην καθημερινότητα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα ή το ποδήλατο. Το δρομικό κίνημα έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, ο Πειραιάς να μείνει πίσω. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε διαδρομές που να δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να τρέξει, να αθληθεί και να χαρεί την πόλη του. Ο συγκεκριμένος αγώνας πραγματοποιείται με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στην κυκλοφορία. Είμαι βέβαιος πως οι όποιες μικρές ταλαιπωρίες θα αντισταθμιστούν από τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για την πόλη και τους πολίτες».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Δημοσίου Δρόμου & Βουνού και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ Ιάκωβος Πετσούλας, τόνισε: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός του Πειραιά. Το Run Greece είναι ένας θεσμός περίπου 15 χρόνων και έχει αγκαλιάσει ανθρώπους όλων των ηλικιών από μικρούς μέχρι και μεγάλους. Σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν οι πάντες και φέτος έχουμε δύο καινοτομίες για να πιάσουμε όλο το φάσμα. Το Family Run όπου οι γονείς μπορούν να τρέξουν με τα παιδιά τους και το δυναμικό βάδισμα μαζί με τα 5 χλμ. όπου μπορούν να λάβουν όλοι μέρος. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον χαρούμε και να βγουν όλοι στους δρόμους. Θα πρέπει να γίνει μαζικός ο αγώνας και να τον χαρεί όλος ο κόσμος της Αττικής».

Ο πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά και Νοτιοδυτικής Αττικής Θεόδωρος Βόσσος, επεσήμανε: «Πρέπει οι δήμαρχοι και άλλων περιοχών να αντιγράψουν αυτό που συμβαίνει στον Πειραιά. Τα παιδιά μας πρέπει να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό και αυτό γίνεται κάνοντας αγώνες στις πόλεις μας».

Ο τεχνικός διευθυντής RUN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑ Στέφανος Φυγετάκης, μίλησε για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι η προετοιμασία του αγώνα βασίστηκε σε αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή, ασφαλής και απολαυστική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους αγώνες και δηλώσεις συμμετοχής, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ισοσελίδα: https://www.run-greece.gr. Επίσης, οι εγγραφές για τον αγώνα, πραγματοποιούνται και στην πλατεία Κοραή, σε κιόσκι, από σήμερα, Τετάρτη 17/9 έως και την Παρασκευή 19/9, από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 21:00.

Οι εγγεγραμμένοι δρομείς για τους αγώνες 5χλμ & 10χλμ, παιδιών και Family Run θα παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους, την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Σωτήρος Διός 17, Ισόγειο).

Σημειώνεται ότι το Run Greece Πειραιάς διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Πειραιά και της διεύθυνσης Αθλητισμού και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά και Νοτιοδυτικής Αττικής και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027. Διοργάνωση: ΣΕΓΑΣ. Συνδιοργάνωση: Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά. Χρηματοδότηση: Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027.