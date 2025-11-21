Πειραιάς: Το χρονικό της τραγωδίας με τη 13χρονη που πνίγηκε ενώ έτρωγε δεκατιανό στο ειδικό σχολείο – Τι καταγγέλλουν γονείς

Σε κατάσταση σοκ είναι δάσκαλοι, μαθητές και γονείς στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου σήμερα το πρωί μια 13χρονη έχασε τη ζωή της, την ώρα που έτρωγε δεκατιανό.

Το άτυχο κορίτσι, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έχασε τη ζωή της από πνιγμό, καθώς την ώρα που έτρωγε έφραξαν οι αναπνευστικοί αεραγωγοί της, με αποτέλεσμα να πάθει ανακοπή.

Αμέσως, άρχισαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ από το ειδικό προσωπικό και τον νοσηλευτή του σχολείου. Στη συνέχεια, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες να επαναφέρουν το ανήλικο κορίτσι.

Τελικά, η 13χρονη διακομίστηκε με το ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις της στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και εκεί οι γιατροί τής έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Δυστυχώς, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, το κοριτσάκι κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συμμαθητές της και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, η 13χρονη την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της γεύμα εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου, ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα, προσθέτουν οι πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Για το τραγικό περιστατικό προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός, μέχρι να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 13χρονης.

Ο χώρος σφραγίστηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Υγείας, καθώς τα ερωτήματα για τον θάνατο της 13χρονης είναι αμείλικτα και ζητούν απαντήσεις.

Πειραιάς: Σοβαρές καταγγελίες από γονείς για το ειδικό σχολείο

Την ίδια ώρα, γονείς μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο ειδικό σχολείο είναι ανάστατοι, ενώ καταγγέλλουν υποστελέχωση και μη ενημέρωση για το συμβάν.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ η μητέρα ενός παιδιού από το σχολείο, «το παιδί μου είναι 10 ετών. Είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά στην τάξη. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί».

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει υποστελέχωση, καθώς «δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν “ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας”».