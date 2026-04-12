Πειραιάς: Έριξαν κροτίδες σε λεωφορείο εν κινήσει – Μία σύλληψη, κατασχέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί και γκαζάκια
15 ετών ο ένας συλληφθέντας
Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) όταν άτομα έριξαν κροτίδες σε λεωφορείο εν κινήσει στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής Πειραιάς – Κερατσίνι όταν δύο επιβαίνοντες σε πατίνι έριξαν εν κινήσει κροτίδα στο λεωφορείο.
Τα άτομα διέκοψαν την πορεία τους σα να μην συμβαίνει τίποτα και το λεωφορείο σταμάτησε λίγα μέτρα πιο κάτω. Εντός του λεωφορείου επέβαιναν 3 αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη.
Τα άτομα αφού είχαν διακόψει την πορεία τους για λίγο συνέχισαν, τότε ένας αστυνομικός τους ακινητοποίησε ενώ κινούνταν με το πατίνι με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας από τους δύο ηλικία 15 ετών.
Μέσα σε σακίδιο που είχε στην κατοχή του βρέθηκαν 2 εκρηκτικοί μηχανισμοί καθώς και γκαζάκια με κροτίδες.
Ο συλληφθέντας θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
