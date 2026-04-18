Ιράν: «Μη εφαρμόσιμες οι απαιτήσεις του Τραμπ για εμπλουτισμένο ουράνιο» λέει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει νέο γύρο συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο με Αμερικανούς αξιωματούχους, λόγω της άρνησης της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις της σε θέματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Χατιμπζαντέχ δήλωσε στο Associated Press ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενος στις πρόσφατες απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες δημοσίευσε ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να απευθυνθεί στο Ιράν για να «πάρει όλη την πυρηνική σκόνη».

«Μπορώ να σας πω ότι δεν πρόκειται να αποσταλεί εμπλουτισμένο υλικό στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Khatibzadeh. «Αυτό δεν έχει ξεκινήσει και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενώ είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε ανησυχίες έχουμε, δεν πρόκειται να δεχτούμε πράγματα που δεν έχουν ξεκινήσει».

Μετά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ για σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν, ο Χατιμπζαντέχ δήλωσε ότι έχουν υπάρξει πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των πλευρών, αλλά κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιμένουν σε απαιτήσεις που το Ιράν θεωρεί υπερβολικές.