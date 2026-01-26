Πειραιάς: Συνελήφθη ένας 48χρονος που είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Στη σύλληψη ενός 48χρονου για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα, στον Πειραιά προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας 26/1 η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελίας, ενώ κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε κρυμμένη σε πατάρι και κατασχέθηκε μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη (ένθρονη θεά Κυβέλη με ένα λιοντάρι δίπλα της), η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.