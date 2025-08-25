Πειραιάς: Σοκαριστική μαρτυρία για την σορό γυναίκας – «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σακούλα» (Βίντεο)

Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργεί η σορός μιας γυναίκας που ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Δευτέρας (25/08).

Ένας πλοίαρχος και ένας ναύτης επιβατηγού πλοίου εντόπισαν τη σορό και πλωτό του Λιμενικού την ανέσυρε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Κουτσούκος, ναύτης του επιβατικού πλοίου «Απόλλων Ελλάς», μιλώντας στο Star είπε: «αντίκρυσα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια αυτό που πρόλαβα να δω φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης».

Στην επιφάνεια της θάλασσας στην πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά διαδραματίστηκε το περιστατικό, μπροστά στα μάτια του πληρώματος και των επιβατών του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», το οποίο αναχωρούσε στις 07:30 για την Αίγινα.

Ο καπετάνιος έκανε αμέσως κράτει τις μηχανές και ειδοποίησε τις αρχές.

«Φεύγοντας περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε την σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», πρόσθεσε ο Στράτος Τεκνάκης, πλοίαρχος.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου του Πειραιά και περισυνέλλεξε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Έπειτα διακομίσθηκε στο Τζάνειο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της.