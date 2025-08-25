Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το λιμάνι – Την είδαν επιβάτες που βρίσκονταν σε προβλήτα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 25/8 στον Πειραιά, καθώς από το λιμάνι ανασύρθηκε η σορός μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες, πληροφορίες τη σορό της άτυχης γυναίκα ηλικίας περίπου 50-55 ετών εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και αμέσως ειδοποίησαν το Λιμενικό, το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.

Η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, σύμφωνα με το OPEN βρισκόταν στο σημείο πιθανότατα για μπάνιο, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν ακόμη όλα τα στοιχεία.