Μαρούσι: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης – Της άρπαξαν αλυσίδα από τον λαιμό και έπεσε στο δρόμο

Την στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, το πρωί της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, από τρεις ληστές που της άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, φέρνει στο φως βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το DEBATER.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, ενώ η γυναίκα περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο. Ξαφνικά, βρέθηκε αντιμέτωπη με τρία άτομα που την προσέγγισαν με σκοπό να της αφαιρέσουν το κόσμημα που φορούσε.

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Στο βίντεο καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της επίθεσης: ένας από τους τρεις δράστες απλώνει απότομα το χέρι του και αρπάζει με βία τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της ηλικιωμένης. Από το δυνατό τράβηγμα, η άτυχη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και σωριάστηκε στο οδόστρωμα, την ώρα που οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας από το σημείο.