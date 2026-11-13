Βανδάλισαν με κόκκινο σπρέι το μνημείο του Παύλου Φύσσα στην Αμφιάλη

Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στην Αμφιάλη, καθώς άγνωστοι προχώρησαν στη βεβήλωση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φύσσα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν κόκκινο σπρέι, σχηματίζοντας σύμβολα και γραμμές πάνω στο μνημείο, καλύπτοντας τόσο την ανάγλυφη απεικόνιση όσο και μέρος της επιγραφής.

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Το μνημείο, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, βρίσκεται στην Αμφιάλη, στην περιοχή όπου δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013.

Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν προβληματισμό, καθώς πρόκειται για έναν χώρο ιστορικής και συμβολικής σημασίας, συνδεδεμένο με τη μνήμη της δολοφονίας που συγκλόνισε τη χώρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο βανδαλισμός.