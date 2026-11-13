Κυρανάκης: “Πάνω από 9 δισ. εισέπραξε το κράτος από την καταπολέμηση διαφθοράς και φοροδιαφυγής”

Στα 9,1 δισ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα που έχει αποφέρει στο κράτος η καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

«Επειδή το αποτέλεσμα στην πολιτική έχει σημασία, 9,1 δισεκατομμύρια έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας αποτυπώνεται τόσο στα δημόσια έσοδα όσο και στις υποθέσεις που αποκαλύπτονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί αδράνειας, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε σε δεκάδες υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί από το 2019 και μετά. Μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε την εξάρθρωση κυκλωμάτων εικονικών τιμολογίων, υποθέσεις φοροδιαφυγής από ηλεκτρονικά καταστήματα και στοιχηματικές εταιρείες, καθώς και ελέγχους για αδήλωτα έσοδα στη Μύκονο. Όπως υποστήριξε, η φοροδιαφυγή και οι φορολογικές απάτες αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα που δεν είχε καταγραφεί επί δεκαετίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα εργαλεία που επιτρέπουν την αξιοποίηση των καταγγελιών των πολιτών. «Εμείς φτιάξαμε ένα πλαίσιο στο οποίο οι καταγγελίες πιάνουν τόπο», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία ερευνώνται με νέα τεχνολογικά μέσα και μπορούν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Πρόσθεσε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερα διασταυρωτικούς ελέγχους. «Ένα οργανωμένο κράτος που αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο πεδίο της νομοθεσίας, ο κ. Κυρανάκης αντιπαρέβαλε τις παρεμβάσεις των δύο κυβερνήσεων για την ενεργητική δωροδοκία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι το 2019 τη μετέτρεψε από κακούργημα σε πλημμέλημα. «Και εμείς την ξανακάναμε κακούργημα», τόνισε, αναφερόμενος στην αλλαγή που ακολούθησε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επικαλέστηκε τις τότε προειδοποιήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για παραγραφές και αποφυλακίσεις λόγω της μείωσης των ποινών.

Ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε και σε υποθέσεις που χειρίστηκε κατά την υπουργική του θητεία. Για το Κτηματολόγιο, σημείωσε ότι είχε διαβιβάσει στοιχεία στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για υπαλλήλους που ζητούσαν χρήματα από πολίτες προκειμένου να επισπεύσουν τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Όπως ανέφερε, ακολούθησαν συλλήψεις σε καταστήματα της Αττικής και οι δίκες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στη δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών για χρηματισμό στις εξετάσεις οδήγησης, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίησή της οδήγησε και σε συλλήψεις. «Δεν θέλω κανένα νέο παιδί να ξαναπληρώσει», τόνισε, περιγράφοντας ως ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας την παραγωγή έργου και τον εντοπισμό των κακώς κειμένων στο χαρτοφυλάκιό της.

Στη συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο, άσκησε κριτική στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019, εστιάζοντας στη μετατροπή της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα. Επικαλέστηκε τις τότε προειδοποιήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για παραγραφές και αποφυλακίσεις και αντιπαρέβαλε τις παρεμβάσεις της ΝΔ για αυστηροποίηση των ποινών και επαναφορά του κακουργηματικού χαρακτήρα του αδικήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κυρανάκης αναγνώρισε ότι η αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, κάνοντας ειδική αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιέγραψε, μάλιστα, ως «πολιτικό οξύμωρο» το γεγονός ότι, όσο προχωρούν οι αποκαλύψεις και οι διώξεις, τόσο ενισχύεται στη δημόσια συζήτηση η εικόνα γενικευμένης διαφθοράς.

«Πολλές από τις υποθέσεις και αυτά τα σκάνδαλα τα γνωρίζουμε επειδή κάποιοι έντιμοι άνθρωποι στην κυβέρνηση έκαναν τη δουλειά τους», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν θεωρεί έντιμο το σύνολο του κρατικού μηχανισμού. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι, ξέρουμε ότι υπάρχουν επίορκοι. Η δουλειά των εντίμων είναι να τους βρίσκουν και να τους οδηγούν στη δικαιοσύνη. Και εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ακόμη και αν έχει πολιτικό κόστος», κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.