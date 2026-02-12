Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Άρπαξαν αλυσίδα από 23χρονη σε λεωφορείο – Δύο συλλήψεις

Ανήλικη κοπέλα η μια δράστιδα

Πειραιάς: Άρπαξαν αλυσίδα από 23χρονη σε λεωφορείο – Δύο συλλήψεις
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Θύμα ληστείας από δύο Ρομά έπεσε μια 23χρονη γυναίκα μέσα σε λεωφορείο στον Πειραιά, το πρωί της Τετάρτης, 11 Φεβρουαρίου.

Οι δράστες, ένας 19χρονος και μια 17χρονη, αφαίρεσαν μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό, με χρήση βίας ενώ στην συνέχεια επιβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο της γραμμής 223 και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Η 23χρονη κάλεσε την άμεση δράση ενημερώνοντας για την επίθεση σε βάρος της, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τους δράστες μέσα σε λεωφορείο στην Ακτή Μιαούλη και να τους συλλαμβάνουν.

