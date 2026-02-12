Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Ληστεία σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από 20χρονο επιβάτη

Επιχείρησαν να πάρουν και το κινητό του

Ληστεία σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από 20χρονο επιβάτη
DEBATER NEWSROOM

 Λήστεψαν 20χρονο επιβάτη αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη, από τον οποίο άρπαξαν με χρήση σωματικής βίας μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ αποπειράθηκαν να πάρουν το κινητό του τηλέφωνο.

   Για την υπόθεση που καταγγέλθηκε στις Αρχές συνελήφθη 22χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ληστεία συνέβη, χθες το βράδυ, καθώς το αστικό λεωφορείο κινούνταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

   Οι δύο δράστες αποβιβάστηκαν, διαφεύγοντας με τα πόδια. Μετά από έρευνες εντοπίστηκε ο ένας εξ αυτών και συνελήφθη.

