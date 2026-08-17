Θαλαμηγός προσάραξε στο Ρίο με πέντε επιβαίνοντες – Αποφεύχθηκε θαλάσσια ρύπανση (βίντεο)

Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε με προσάραξη θαλαμηγού, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή του Φάρου Δρεπάνου, δυτικά του Ρίου.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Στην περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 Μποφόρ, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο:

Με αφορμή το περιστατικό, ο Πρόεδρος της Πανελληνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης, τονίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών

«Για ακόμη μία φορά βλέπουμε ένα περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού. Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., θέλω να επισημάνω για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει τραυματισμός ή κάτι πολύ σοβαρότερο για να κινητοποιηθούμε. Κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει να διερευνάται σε βάθος, ώστε να διαπιστώνονται τα αίτια και να αποφεύγονται αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον.

Χρειάζεται αυξημένη προσοχή από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, σωστή αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών και, κυρίως, αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Χαιρετίζω την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και θεωρώ απαραίτητο κάθε περιστατικό να αποτελεί αφορμή για να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο» αναφέρει στο DEBATER.