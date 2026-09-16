Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στο πλαίσιο εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι

Στο πλαίσιο διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη του Π. Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι την Παρασκευή 18-9-2026 θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00’, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, σε οδούς και Λεωφόρους στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου και της Νίκαιας, ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος , στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως, Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα, Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος, Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως, Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών, Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα κατά τις ώρες 14.00΄- 23.00΄ δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις παραπάνω οδούς και Λεωφόρους.

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Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.