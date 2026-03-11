Λύγισε η Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή – «Παύλο τα καταφέραμε, τους νίκησες» (Φωτογραφίες)

Η Μάγδα Φύσσα μετά την ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, σε δεύτερο βαθμό δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

Κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή! Τους ξεφτίλισες» η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα ξέσπασε σε δάκρυα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Παύλο τα καταφέραμε, Παύλο τους νίκησες. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελειώσαμε… Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. Έντεκα χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες και όλους εκείνους που τον δώσαμε μαζί αυτό τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι» ανέφερε παράλληλα.

Δείτε τις εικόνες:

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Βαριές ποινές για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Μετά τον καθορισμό των ελαφρυντικών των καταδικασθέντων στην δίκη της Χρυσής Αυγής, η έδρα ανακοίνωσε τις ποινές των 42 κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

Οι ποινές για το διευθυντήριο της ναζιστικής οργάνωσης παρέμεινε ίδιο με αυτές της πρωτόδικης απόφασης. Ισόβια και 10 χρόνια επιβλήθηκαν στον Ρουπακιά για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών ενώ οι πρώην βουλευτές, Αλεξόπουλος, Αρβανίτης, Γρέγος, Κουκούτσης, Μπούκουρας καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με τους συνηγόρους του να ζητούν την αναστολή εκτέλεση της ποινής.

Αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλός: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Πόπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη