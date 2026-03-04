Μάγδα Φύσσα για την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή: “Το παιδί μου πήγε να δει μπάλα και το σκότωσαν, σήμερα κέρδισε η αγάπη”

Ανακουφισμένη και εμφανώς συγκινημένη βγήκε από την αίθουσα του Εφετείου η Μάγδα Φύσσα, μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.

Η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, απευθυνόμενη στο πλήθος που την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και την ανακούφισή της.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ για άλλη μια φορά δίπλα μας. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα. Δικαιώνονται και όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση», τόνισε η Μάγδα Φύσσα και πρόσθεσε:

«Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα τελεσίδικα πια». ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δε θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου» κατέληξε η μητέρα του Παύλου Φύσσα.