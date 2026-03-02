Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διαρρήξεις σε μαγαζιά
Οι δράστες μέσα σε περίπου έναν μήνα είχαν κάνει τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες
Συνελήφθησαν ένας 45χρονος άνδρας και μία 40χρονη γυναίκα τα ξημερώματα της Κυριακής (01/03), διότι διέρρηξαν μεζεδοπωλείο στην Πάτρα και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και έναν φορητό υπολογιστή.
Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, έπειτα από αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις 19 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 16 Φεβρουαρίου, οι δράστες προέβησαν σε τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες σε καταστήματα, όπου αφαίρεσαν χρήματα και έναν υπολογιστή.
Επίσης κατά την διάρκεια των αστυνομικών ερευνών στους κατηγορουμένους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία και ναρκωτικά χάπια.
Οι συλληφθέντες με την σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.
