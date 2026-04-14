Γλυφάδα: Διάρρηξη και βανδαλισμός σε σχολικό συγκρότημα – Αφαίρεσαν χρήματα και έξι υπολογιστές

Διάρρηξη σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας, όταν άγνωστοι εισήλθαν στον χώρο αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι δράστες, σε χρόνο που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του σχολείου, προκαλώντας αναστάτωση και εκτεταμένες ζημιές.

Oι άγνωστοι παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, αφαιρώντας χρηματικό ποσό, ενώ στη συνέχεια εισήλθαν και στην αίθουσα καθηγητών, από όπου αφαίρεσαν συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Πέρα από τις κλοπές, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στους χώρους του σχολείου. Οι δράστες φέρεται να έκαναν χρήση πυροσβεστήρων, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε πόρτες και τοίχους από την εκτόνωση της σκόνης και των υλικών.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε στις 13:30 και έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τον χώρο του σχολείου.