Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που φεύγουν με τα κλοπιμαία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό αγνώστων δραστών, οι οποίοι διέφυγαν με λευκό SUV μετά από διάρρηξη σε πολυκατοικία επί της οδού Σίφνου, στη Βάρη, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10.04).

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της αποχώρησής τους, με τους δράστες να μεταφέρουν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρία άτομα εισέβαλαν σε διαμέρισμα παραβιάζοντας παράθυρο και αφαίρεσαν το ποσό των 5.000 ευρώ σε μετρητά. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή με όχημα τύπου SUV, λευκού χρώματος.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που είχαν ειδοποιηθεί για το περιστατικό, εντόπισαν το όχημα στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής. Κατά την προσπάθεια προσέγγισης, ο οδηγός κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, επιχειρώντας να τους εμβολίσει.

Ένας εκ των αστυνομικών προχώρησε σε τρεις πυροβολισμούς με στόχο τα ελαστικά του οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η ακινητοποίησή του, καθώς οι δράστες κατάφεραν τελικά να διαφύγουν.

Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης.