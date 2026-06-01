ΠΣΑΠΠ για Μάριο Οικονόμου: Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών με μια συγκινητική ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε άπαντες θρηνούν για τον χαμό του 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή.

«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα. Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία. Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή» ανέφερε ο ΠΣΑΠΠ.