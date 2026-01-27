Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες του 19χρονου και της 17χρονης που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες της 17χρονης και του 19χρονου που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία Πατρών το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το thebest, στις 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. Η ταφή έγινε στο Κοιμητήριο της Παραλίας Πατρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο ώρες αργότερα, οικογένεια , συγγενείς και φίλοι, συντετριμμένοι, αποχαιρέτησαν την Αγγελική, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει επίσης στο Κοιμητήριο της Παραλίας Πατρών.