Πάτρα: Παράταση για 48 ώρες στο Amber Alert – “Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωής της”, αρνούνται τις φήμες περί κακοποίησης οι γονείς

Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η έρευνα για τον εντοπισμό της 16χρονης από την Πάτρα της οποία τα ίχνη αναζητούνται από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, το AMBER ALERT HELLAS παρατείνεται για ακόμη δύο 24ωρα, καθώς υπάρχουν σχετικές ενδείξεις ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς φαίνεται να εμπλέκονται και ενήλικα άτομα.

Να θυμίσουμε ότι η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και κρατούσε γκρι σχολική τσάντα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα μέσω της ευρωπαϊκής γραμμής για εξαφανίσεις 116000, με όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, διαθέσιμη σε Android και Apple κινητά για ζωντανή ενημέρωση.

Η αγωνία για τους συγγενείς της 16χρονης παρατείνεται καθώς τα ίχνη της ανήλικης τελευταία φορά εντοπίστηκαν στην Αθήνα μεταξύ 10 και 11 Ιανουαρίου όπου κάμερες ασφαλείας φαίνεται να την καταγράφουν στην περιοχή του Ζωγράφου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία της παραμένει άγνωστη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 16χρονη φέρεται να μπήκε σε φούρνο της περιοχής ζητώντας πρόσβαση σε WiFi και αργότερα να ζήτησε από υπαλλήλους να της καλέσουν ταξί με προορισμό το κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, το γεγονός ότι βρέθηκαν η σχολική της τσάντα και το πάσο της πεταμένα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων έχει προβληματίσει έντονα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο σκόπιμης παραπλάνησης.

Να θυμίσουμε ότι το κορίτσι ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα μαζί με την οικογένειά της, ενώ η αγωνία για την τύχη της μεγαλώνει με κάθε ώρα που περνά.

Πάτρα: Η απάντηση των γονιών της Λόρας στις καταγγελίες για κακοποίηση

Την απάντησή τους στις καταγγελίες συμμαθητών της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα, ότι ζούσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον, δίνουν οι γονείς της εξαφανισμένης κοπέλας.

Συγκεκριμένα, με επιστολή τους μέσω του δικηγόρου τους, Τηλέμαχου Μπενετάτου, στο gnomip.gr, απάντησαν: «Εκ μέρους της οικογένειας της Λόρας, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Μοναδικός σκοπός μας και πρώτιστο μέλημά μας είναι να βρεθεί το παιδί μας, να είναι σώο και ασφαλές και να επιστρέψει στην αγκαλιά μας.

Προς τούτο, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή και έχουμε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στις έρευνες, και είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε, όποτε μας ζητηθεί.

Μοναδικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βρεθεί το παιδί μας όσο πιο σύντομα γίνεται και να είναι καλά στην υγεία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδιαφέρονται πραγματικά για την Λόρα μας. Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, πιο ήρεμη.

Είμαστε μια κανονική οικογένεια που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Στο παιδί μας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και είμαστε πάντα στο πλευρό του.

Το καθήκον των γονέων είναι να φροντίζουν για τη σωματική και τη ψυχική υγεία των τέκνων τους. Να τα προστατεύουν από κινδύνους, να επιβλέπουν την συμπεριφορά τους, και να τους θέτουν όρια και κανόνες με τρόπο παιδαγωγικό, που να μην θίγει την αξιοπρέπεια και την γνώμη του τέκνου. Ακριβώς αυτό πράττουμε κι εμείς ως οικογένεια. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.

Τέλος, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της Λόρας, επιθυμώ να προσθέσω τα εξής: «Οι γονείς κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν να βρεθεί το τέκνο τους και κάνουν δημόσια έκκληση να πάψουν τα κάθε είδους δημοσιεύματα, βασιζόμενα σε μαρτυρίες που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και οι οποίες θεωρούμε ότι μόνο κακό κάνουν στην υπόθεση. Ο πατέρας μετά τη συνταξιοδότησή του ως ορθοπεδικός γιατρός στην Γερμανία θέλησε να μεταβεί η οικογένεια στην Ελλάδα και αγόρασε το σπίτι στο Ρίο. Κανέναν λόγο δεν είχαν να κρυφτούν από τον οποιοδήποτε. Οι γονείς ζουν με την αγωνία για το παιδί τους και οφείλουν όλοι να σεβαστούν την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται».

Έρευνες ακόμη και στο εξωτερικό

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων. Το βάρος έχει δοθεί στην περιοχή του Ζωγράφου, ωστόσο οι αναζητήσεις έχουν επεκταθεί και στη Γερμανία, καθώς και στην Ουκρανία — χώρα καταγωγής της 16χρονης και των γονιών της — χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», δεν προκύπτει ένδειξη ότι η ανήλικη χρησιμοποίησε μέσο μεταφοράς για το οποίο απαιτείται έλεγχος διαβατηρίου.