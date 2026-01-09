Πάτρα: Παραδόθηκε ο 3ος δράστης για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Στις αρχές παραδόθηκε ο τρίτος φερόμενος δράστης του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το άτομο που όπως προκύπτει έριχνε επαναλαμβανόμενες καρεκλιές στον θανόντα ενώ ήταν πεσμένος κάτω.

Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων οδηγήθηκε ο φερόμενος ως 5ος δράστης του φονικού. Πρόκειται για τον πέμπτο συλληφθέντα για τον ξυλοδαρμό του 30χρονου, ενώ αναμένεται να εκτελεστούν ακόμη 3 εντάλματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που παραδόθηκε σήμερα (9/1) απεικονίζεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας εντός του καταστήματος να ρίχνει τρεις κλωτσιές στον 30χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών νωρίς το πρωί της Παρασκευής (9/1), με τους συγγενείς του θύματος να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, εκφράζοντας την οργή τους και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία από τον εισαγγελέα για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί και ένας 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον Εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αίτημα που έγινε δεκτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος συνολικά εννέα ατόμων για την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται εμπλοκή στα θανατηφόρα χτυπήματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά, ωστόσο το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που εξετάζεται από τις Αρχές, θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.