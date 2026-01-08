Πάτρα: Ντοκουμέντα μέσα από το κλαμπ όπου έγινε η φονική συμπλοκή με θύμα τον 30χρονο – Η στιγμή που βγαίνει μαχαίρι

Ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη φονική συμπλοκή που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4/1 σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος των εννέα κατηγορουμένων στη φονική επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερις από αυτούς έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, να εμφανίζονται αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Λίγο πριν της 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, παραδόθηκε και ο 26χρονος που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας,https://debater.gr/ellada/patra-paradothike-o-vasikos-katigoroymenos-gia-tin-agria-dolofonia-toy-30chronoy-kosta-se-nychterino-kentro/ ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μαγαζί, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Εν τω μεταξύ, κατά την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το εσωτερικό του καταστήματος, στο οποίο αποτυπώνεται με ακρίβεια το τι συνέβη μέχρι να πέσει νεκρός ο 30χρονος, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές στο pelop.gr, διαπιστώνεται η ύπαρξη μαχαιριού.

Σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες, μέλος της παρέας του νεκρού, φαίνεται και ενώ κάθονται και διασκεδάζουν να βγάζει μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το «ελέγχει» και να ξαναβάζει στη θέση του.

Εικόνα που καταγράφεται στις 4.26 π.μ., δυο λεπτά πριν από το λεκτικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με τραγική κατάληξη.

Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση ξεφεύγει με τις δυο παρέας να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.