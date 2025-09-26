Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Πάτρα: Νεκρός ο 88χρονος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα

Η σορός του εντοπίστηκε από ελικόπτερο μετά από εκτεταμένες έρευνες

Ο 88χρονος κολυμβητής, που αγνοούνταν από το απόγευμα στην περιοχή των Αραχωβιτίκων στην Πάτρα βρέθηκε νεκρός μετά από συντονισμένες έρευνες.

Η σορός του εντοπίστηκε από ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις, οι οποίες περιλάμβαναν επίσης πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και όχημα από ξηράς, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η διάσωση του ηλικιωμένου.

