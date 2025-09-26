Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 26/9 καθώς οι Αρχές αναζητούν έναν 88χρονο κολυμβητή που εξαφανίστηκε στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) από ένα πλωτό σκάφος, 2 ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς για να εντοπιστεί ο 88χρονος κολυμβητής που εξαφανίστηκε στην θαλάσσια περιοχή σα Αραχωβίτικα Πάτρα.