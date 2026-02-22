Τραγωδία Πάτρα: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο μετά από σύγκρουση οχημάτων (φωτογραφίες)

Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 45χρονη γυναίκα στην Πάτρα, μετά από τροχαίο δυστύχημα στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το tempo24.news το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με το ένα εξ αυτών να ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο, να ξηλώνει πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιείται

Κατά τις πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτης σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα με την τροχαία να ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.