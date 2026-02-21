ΒΟΑΚ: Σοβαρό τροχαίο με μετωπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων – 5 τραυματίες (βίντεο)

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στο ύψος του Φόδελε.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκλήθη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο τα άτομα είχαν απεγκλωβιστεί με την βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου, ενώ για αρκετή ώρα παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ.