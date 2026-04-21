Πάτρα: Στο νοσοκομείο 50χρονος μετά από ατύχημα στη ΒΙΠΕ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/04) σε επιχείρηση που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Όπως μεταδίδει το tempo24, ένας 50χρονος εργαζόμενος, που απασχολούνταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας, τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.