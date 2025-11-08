Πάτρα: Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

Με σπασμούς και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε ένας μαθητής Γυμνασίου σε σχολείο της Πάτρας το μεσημέρι της Παρασκευής (07.11) μετά από χρήση ναρκωτικών.

Το περιστατικό προκάλεσε σε σοκ και πανικό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο μαθητής εντοπίστηκε στο προαύλιο του σχολείου έχοντας δυσκολία στην αναπνοή. Σύμφωνα με το pelop.gr, οι καθηγητές ειδοποίησαν το ασθενοφόρο, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο μαθητής έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον ανήλικο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο μαθητής παραμένει στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να αρχίζει να σταθεροποιείται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη για να εντοπίσουν ποιος πούλησε τα ναρκωτικά στον ανήλικο.

Όπως αποδείχθηκε, ο μαθητής είχε κάνει χρήση κάνναβης. Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας συνεχίζει την προανάκριση, με καταθέσεις να λαμβάνονται από μαθητές και καθηγητές, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Δίωξης Ναρκωτικών.