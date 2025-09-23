Πάτρα: Η στιγμή που οι ανήλικες αναγκάζουν 13χρονη να σκύψει και να γλείψει τα παπούτσια τους – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκάρει η είδηση των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών που ανάγκασαν με τη βία μια 13χρονη να σκύψει και να γλείψει τα παπούτσια τους στην Πάτρα.

Το Live News μετέδωσε σήμερα, Τρίτη (23/09) ένα βίντεο ντοκουμέντο από τα τέσσερα να πλησιάζουν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της πόλης, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν με τις ίδιες να καταγράφουν τις πράξεις τους σε βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θεία της 13χρονης ανήρτησε το βίντεο, όπου φαίνεται το κορίτσι να σκύβει και να υπακούει στις εντολές των υπολοίπων κοριτσιών.

Για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση συνελήφθησαν οι ανήλικες, και σχηματίσθηκε σε βάρος των γονέων τους δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η μητέρα μίας από τις κατηγορούμενες ανήλικες, είχε δηλώσει στο Mega σχετικά με το περιστατικό: «Τα παιδιά είχανε μία διαφωνία και της είπανε να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας. Απλά της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα” και ότι τα έκανε μόνο ένα παιδί αυτά. Ότι ναι, την υπέβαλε σε αυτήν την πράξη ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα παιδιά, πρέπει να δούμε τη δικογραφία».

«Για ένα αγόρι ήταν (η διαφωνία) ουσιαστικά. Απλά, είναι παιδιά, εντάξει, είναι στην εφηβεία. Συμμαθήτριες. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε αυτό, δεν ήτανε από ό,τι μας είπανε εκεί πέρα και οι αστυνομικοί, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε όταν σχολάσανε τα παιδιά, αλλά επειδή ήταν έξω ακριβώς από το σχολείο, πήρε θέση και η Διεύθυνση. Αποβολή πήρανε, διήμερη αποβολή. Πήγε η μητέρα και έκανε παράπονο στη διευθύντρια και μετά έκανε και μήνυση».