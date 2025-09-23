Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου στην Πάτρα από τρεις ανηλίκους

Τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό του 15χρονου στην Πάτρα από τρεις ανηλίκους κατέγραψε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ένας εκ των δραστών να επιτίθεται στον 15χρονο με γροθιές, με τον νεαρό να σωριάζεται στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε περιοχή της Πάτρας στον 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ο 15χρονος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε υποστεί κατάγματα στη γνάθο και στο ρινικό οστό.

Στη συνέχεια, το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐας και Παναγιώτη Κυριακού» της Αθήνας, για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Ελεύθεροι οι 3 κατηγορούμενοι

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τις οποίες κατηγορούνται.

Μετά τις απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο -αλβανικής καταγωγής- που φαίνεται να χτυπά με μανία τον μαθητή- οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος και ο 15χρονος, ενώπιον του ανακριτή, υποστήριξαν ότι δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Αντίθετα, έσπευσαν προκειμένου να τελειώσει ο καβγάς και να βοηθήσουν το θύμα.