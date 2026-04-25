Πάτρα: Χειροπέδες σε πρώην αστυνομικό και τον γιο του για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 68χρονου πρώην αστυνομικού προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (25/04) οι Αρχές στην Πάτρα, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία σύμφωνα με τα στοιχεία συμμετείχε και ο γιος του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε κατοικία στην οδό Καποδιστρίου, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό. Ο πρώην αστυνομικός, που είχε υπηρετήσει στην Αχαΐα, συνελήφθη και κατηγορείται για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών.

Ακολούθησαν επιπλέον έρευνες από τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο γιος του για την ίδια υπόθεση, αντιμετωπίζοντας αντίστοιχες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 68χρονος βρισκόταν εδώ και μήνες υπό παρακολούθηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, προκειμένου να καταγραφεί η δράση του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο σπίτι χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών, ενώ η σύλληψη έγινε όταν διαπιστώθηκε ότι είχε μεταβεί εκεί για να παραλάβει ποσότητες προς διακίνηση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.