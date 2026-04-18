Πρώην αστυνομικός της Βουλής: Σε δομές τα παιδιά του – “Θα κάνουμε διαδικασίες για να ζήσουν μαζί” λέει ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του

Σε δομές φιλοξενούνται τα παιδιά του αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια για τη σεξουαλική κακοποίησή τους.

Η πρώην σύζυγός του, η οποία αθωώθηκε για την υπόθεση, έχει ξεκινήσει διαδικασίες, για να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με τα παιδιά, προκειμένου να ζήσει ξανά μαζί τους.

Ο δικηγόρος της γυναίκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Τα παιδιά της βρίσκονται σε δομές και θα κάνει ενέργειες έτσι ώστε να μπορεί να τα πλησιάσει αρχικά και στη συνέχεια θα κάνουμε διαδικασίες για να ζήσουν ξανά μαζί.

Η εντολέας μου απαλλάχθηκε από το σύνολο όλων των κατηγοριών κατά πλειοψηφία 5-2. Η πρώτη της κουβέντα ήταν ότι υπάρχει Θεός και τώρα το πρώτο της μέλημα είναι να έρθει σε επικοινωνία αρχικά με τα παιδιά της».

«Μου έλεγε συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου δεν με ενοχλεί καθόλου αν θα μπω στη φυλακή ή όχι», συμπλήρωσε.

«Το δικαστήριο την έκρινε αθώα καθότι η συγκεκριμένη δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να αποφύγει την κακοποίηση εκείνο το χρονικό διάστημα και αν έκανε κάποια ενέργεια το αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο. Κακοποιούνταν αυτή και τα παιδιά και αν αντιδρούσε οι συνέπειες και το αποτέλεσμα θα ήταν 2 και 3 και 4 και 10 φορές χειρότερο», τόνισε ο δικηγόρος της μητέρας των παιδιών.