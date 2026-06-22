Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους στην Πάτρα που νοσηλεύεται με τραύματα σε μηρό και κεφάλι – Τι ισχυρίστηκε

Στη σύλληψη της μητέρας του 7 μηνών βρέφους, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας με κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι, προχώρησε η αστυνομία την Κυριακή, 21 Ιουνίου, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς ακόμα δεν έχει αποδειχθεί αν τα τραύματά του προκλήθηκαν από κακοποίηση.

Η υπόθεση με το Ρομά βρέφος έγινε γνωστή το Σάββατο, 20 Ιουνίου όταν το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, έχοντας κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι του. Οι γιατροί που ανέλαβαν την θεραπεία του, υποψιάστηκαν πως τα τραύματα μπορεί να προκλήθηκαν από κακοποίηση και έτσι αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα.

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Η μητέρα του ωστόσο ισχυρίστηκε πως το παιδί χτύπησε πέφτοντας από το κρεβάτι του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, και τον διευθυντή του Καραμανδάνειου νοσοκομείου Βασίλη Αλεξόπουλου, όταν ένα παιδί κάτω των 12 μηνών φέρει κάταγμα στον μηρό, αυτομάτως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, με τα τραύματά του να θεωρούνται ιάσιμα και η κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Η μητέρα του ωστόσο συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ισχυρίζεται πως το βρέφος χτύπησε από μόνο του, όταν εκείνη ετοίμαζε το γάλα για το δεύτερο παιδί της.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και εξέταση από ιατροδικαστή για να αποδειχθεί η φύση των τραυμάτων του βρέφους.