Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν κάλαντα και έκλεβαν ρούχα και παπούτσια

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν κάλαντα και έκλεβαν ρούχα και παπούτσια
ΛΙΑ ΦΩΚΑ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι ηλικίας από 11 έως 15 ετών το πρωί της Τετάρτης (24/12) στην Πάτρα, διότι πήγαιναν για κάλαντα και έκλεβαν αντικείμενα που είχαν αφήσει κάτοικοι έξω από την πόρτα τους.

Οι τέσσερις ανήλικοι Ρομά χτυπούσαν τα κουδούνια σπιτιών στην Πάτρα για να πούνε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ωστόσο εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, έκλεβαν ρούχα και υποδήματα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες έκλεψαν αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, ενώ από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ