Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν κάλαντα και έκλεβαν ρούχα και παπούτσια

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι ηλικίας από 11 έως 15 ετών το πρωί της Τετάρτης (24/12) στην Πάτρα, διότι πήγαιναν για κάλαντα και έκλεβαν αντικείμενα που είχαν αφήσει κάτοικοι έξω από την πόρτα τους.

Οι τέσσερις ανήλικοι Ρομά χτυπούσαν τα κουδούνια σπιτιών στην Πάτρα για να πούνε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ωστόσο εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, έκλεβαν ρούχα και υποδήματα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους.

Οι δράστες έκλεψαν αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, ενώ από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.